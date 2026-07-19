Obsession quando il desiderio si trasforma in orrore – Recensione

Un commesso di un negozio di strumenti musicali ha aggredito la collega e amica d’infanzia con un coltello, causando ferite lievi. L’uomo, descritto come timido e sensibile, aveva manifestato un forte interesse nei confronti della donna. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo. La vittima è stata portata in ospedale per le medicazioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’episodio.

Bear, commesso in un negozio di strumenti musicali, è un ragazzo timido e sensibile, innamorato della collega e amica d’infanzia Nikki. Fino a quel momento non ha mai trovato il coraggio di dichiararle i propri sentimenti e, quasi per gioco, acquista un cosiddetto “bastoncino del desiderio” che, una volta spezzato, promette di realizzare ogni aspirazione. Il protagonista di Obsession ignora però che l’oggetto funzioni per davvero. Una sera, dopo aver accompagnato la giovane a casa, lo rompe nella speranza di conquistarne le attenzioni. Pochi istanti dopo, Nikki rientra in macchina chiedendogli ospitalità per la notte, ma inizia presto a manifestare comportamenti sempre più strani e ambigui nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Obsession di Curry Barker - recensione

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