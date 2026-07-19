Una nuova Lancia Dedra viene pensata come un’auto di medie dimensioni adatta alle famiglie italiane, combinando uno stile elegante e distintivo con caratteristiche pratiche e versatili. La vettura punta a offrire spazio sufficiente per i passeggeri e i bagagli, mantenendo un design raffinato. Non sono ancora stati comunicati dettagli tecnici o specifiche ufficiali, ma si ipotizza una vettura che unisca l’estetica classica del marchio con funzionalità moderne.

Immaginare una Lancia Dedra moderna come auto media per famiglie italiana significa fondere l’eleganza intramontabile e lo stile distintivo del marchio Lancia con la praticità e la versatilità richieste oggi. Ecco quattro concetti visivi, ciascuno con una diversa prospettiva e interpretazione: una carrozzeria sedan a quattro porte (simile all’originale) e una versione Station Wagon (SW), entrambe presentate in un ambiente alpino italiano che evoca un senso di casa e di viaggio in famiglia. Questi modelli sono stati concepiti per essere sia belli che funzionali, con un design che riprende alcuni degli elementi classici Lancia, come la griglia “a calice” rivisitata in chiave moderna. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Dedra: come sarebbe una media per famiglie?

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