EA SPORTS ha introdotto una nuova sfida chiamata “Mr. Disinvoltura” dedicata ai giocatori che desiderano migliorare il proprio COC, con un focus su capacità di visione di gioco, stile di salto e stile di gioco fluido. La sfida è pensata per perfezionare le caratteristiche tipiche degli esterni creativi, ispirandosi alle tecniche di un noto giocatore professionista. La modalità permette ai partecipanti di sviluppare specifiche abilità attraverso obiettivi e progressioni personalizzate.

EA SPORTS ha appena rilasciato Mr. Disinvoltura, una sfida Evoluzione pensata per chi cerca quel tocco di classe, visione di gioco e capacità di saltare l’uomo tipica dei migliori esterni creativi, ispirata allo stile di gioco fluido di Michael Olise. L’investimento richiesto è di 175.000 crediti (o 500 FC Points) e avrete a disposizione 17 giorni per completare il percorso. Questa Evo è un vero “game changer” per chi vuole convertire un trequartista in un’ala devastante, aggiungendo il ruolo di AD (Ala Destra) e migliorando drasticamente le statistiche chiave. I requisiti di accesso. Il profilo richiesto è specifico per trequartisti che necessitano di un salto di qualità nel dribbling e nella visione: I miglioramenti: un upgrade massiccio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Nuova Evoluzione “Mr. Disinvoltura”: come trasformare il tuo COC

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