Nuova Evoluzione Mr Disinvoltura | come trasformare il tuo COC
EA SPORTS ha introdotto una nuova sfida chiamata “Mr. Disinvoltura” dedicata ai giocatori che desiderano migliorare il proprio COC, con un focus su capacità di visione di gioco, stile di salto e stile di gioco fluido. La sfida è pensata per perfezionare le caratteristiche tipiche degli esterni creativi, ispirandosi alle tecniche di un noto giocatore professionista. La modalità permette ai partecipanti di sviluppare specifiche abilità attraverso obiettivi e progressioni personalizzate.
EA SPORTS ha appena rilasciato Mr. Disinvoltura, una sfida Evoluzione pensata per chi cerca quel tocco di classe, visione di gioco e capacità di saltare l’uomo tipica dei migliori esterni creativi, ispirata allo stile di gioco fluido di Michael Olise. L’investimento richiesto è di 175.000 crediti (o 500 FC Points) e avrete a disposizione 17 giorni per completare il percorso. Questa Evo è un vero “game changer” per chi vuole convertire un trequartista in un’ala devastante, aggiungendo il ruolo di AD (Ala Destra) e migliorando drasticamente le statistiche chiave. I requisiti di accesso. Il profilo richiesto è specifico per trequartisti che necessitano di un salto di qualità nel dribbling e nella visione: I miglioramenti: un upgrade massiccio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Is D5 Render Worth Learning in 2026 The Truth for Architects
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Nuova Evoluzione Passo d’ombra su FC 26: come trasformare i tuoi difensori (shadow step)
FC 26, “ESPLOSIVITÀ RAPIDA”: L’EVOLUZIONE RIPETIBILE CHE ACCENDE IL TUO CLUBEA Sports ha rilasciato una nuova evoluzione chiamata FC 26, “ESPLOSIVITÀ RAPIDA”, progettata per aumentare l’agilità e la rapidità dei giocatori.