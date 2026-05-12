FC 26 ESPLOSIVITÀ RAPIDA | L’EVOLUZIONE RIPETIBILE CHE ACCENDE IL TUO CLUB
EA Sports ha rilasciato una nuova evoluzione chiamata FC 26, “ESPLOSIVITÀ RAPIDA”, progettata per aumentare l’agilità e la rapidità dei giocatori. La nuova versione ha una valutazione massima di 88 OVR e si concentra sulla velocità di scatto e sui riflessi. Questa evoluzione è disponibile per il club e si inserisce tra le opzioni di aggiornamento ripetibile offerte dal videogioco.
Velocità pura e riflessi d’acciaio. EA Sports ha rilasciato una nuova Evoluzione mirata a migliorare l’agilità e lo scatto dei giocatori con una valutazione massima di 88 OVR. La vera notizia? È ripetibile ben 8 volte, permettendoti di rivoluzionare l’intera panchina in pochi passaggi. Ecco come funziona. In un meta dove la velocità di reazione e lo scatto breve fanno la differenza tra un gol e un contrasto subito, “Esplosività rapida” si presenta come lo strumento perfetto per rifinire i tuoi giocatori preferiti. Non si tratta di un upgrade massiccio nel punteggio generale, ma di un potenziamento chirurgico sulle statistiche che rendono un giocatore “leggero” e reattivo palla al piede.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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