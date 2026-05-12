FC 26 ESPLOSIVITÀ RAPIDA | L’EVOLUZIONE RIPETIBILE CHE ACCENDE IL TUO CLUB

EA Sports ha rilasciato una nuova evoluzione chiamata FC 26, “ESPLOSIVITÀ RAPIDA”, progettata per aumentare l’agilità e la rapidità dei giocatori. La nuova versione ha una valutazione massima di 88 OVR e si concentra sulla velocità di scatto e sui riflessi. Questa evoluzione è disponibile per il club e si inserisce tra le opzioni di aggiornamento ripetibile offerte dal videogioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui