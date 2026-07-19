Notte gialla di Coldiretti | Presto qui

Il consigliere comunale di Sansepolcro, delegato alla Comunità del Cibo della Valtiberina Toscana, ha partecipato alla 14esima edizione di Agri Young-La Notte Gialla a Cortona, su invito di Coldiretti. La manifestazione si è svolta nella serata di ieri e ha visto la presenza anche del Comune di Sansepolcro.

C’era anche il Comune di Sansepolcro, su invito di Coldiretti, alla 14esima edizione di Agri Young-La Notte Gialla, svoltasi a Cortona. A rappresentare l’amministrazione comunale è stato il consigliere Luca Ciavattini (nella foto con James Lewis Benedetto ), delegato alla Comunità del Cibo della Valtiberina Toscana. L’iniziativa ha riunito giovani agricoltori, associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni, offrendo un’importante occasione di confronto sui temi del futuro dell’agricoltura, della valorizzazione delle produzioni di qualità e del ruolo delle nuove generazioni nello sviluppo dei territori. "Agri Young rappresenta un modello molto interessante – ha commentato Ciavattini – perché riesce a mettere insieme agricoltura, giovani, città e promozione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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