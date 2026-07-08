Sondrio, 8 luglio 2026 – Una serata di festa all'interno del calendario di "Sondrio è Estate", ma anche un momento di racconto del territorio attraverso le sue produzioni, le sue imprese e le sue tradizioni. Una piazza che diventa luogo di incontro tra agricoltura e città, tra produttori e consumatori, tra cibo a chilometro zero, socialità e identità del territorio. È questo il cuore della Notte Gialla di Coldiretti Sondrio, in programma domani, giovedì 9 luglio, dalle 18 a mezzanotte, in Piazza Garibaldi, nel centro del capoluogo valtellinese. Il programma. Si parte nel tardo pomeriggio con il mercato di Campagna Amica e l’agriaperitivo a chilometro zero, insieme ai produttori agricoli del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Notte Gialla Coldiretti, Sondrio diventa la piazza dell’incontro tra agricoltura e città

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