Il topless non ha rischi se usi bene la crema solare il dermatologo | Una scottatura può però risultare più dolorosa

Notizia in breve

Un dermatologo ha affermato che il topless non comporta rischi se si applica correttamente la crema solare. Tuttavia, ha sottolineato che una scottatura può risultare più dolorosa in queste condizioni. Prendere il sole senza vestiti può essere considerato liberatorio, ma aumenta la probabilità di danni alla pelle se non si adottano le precauzioni adeguate. La corretta protezione solare è fondamentale per prevenire irritazioni e scottature.