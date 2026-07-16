Il topless non ha rischi se usi bene la crema solare il dermatologo | Una scottatura può però risultare più dolorosa
Un dermatologo ha affermato che il topless non comporta rischi se si applica correttamente la crema solare. Tuttavia, ha sottolineato che una scottatura può risultare più dolorosa in queste condizioni. Prendere il sole senza vestiti può essere considerato liberatorio, ma aumenta la probabilità di danni alla pelle se non si adottano le precauzioni adeguate. La corretta protezione solare è fondamentale per prevenire irritazioni e scottature.
Prendere il sole in Senza veli può essere sicuramente liberatorio, ma secondo molti comporterebbe anche dei rischi maggiori per la salute della pelle. Fanpage.it ha parlato con il dermatologo Mercuri che ha chiarito una volta per tutte se il seno corra maggiori rischi rispetto ad altre zone quando esposto al sole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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