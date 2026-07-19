non ha avuto scampo schianto terribile in italia era giovanissimo

Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo la Strada statale 106, nel territorio di Sellia Marina. Un ragazzo di 22 anni è morto dopo lo scontro tra una Fiat Panda e una Fiat 500. Altre due persone sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa temporaneamente per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine.

Tragedia nella notte lungo la Strada statale 106, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di 22 anni. Lo schianto, avvenuto nel territorio di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, ha coinvolto una Fiat Panda e una Fiat 500, provocando anche il ferimento di altre due persone. Secondo una prima ricostruzione, il violento impatto ha intrappolato il giovane conducente della Panda all’interno dell’abitacolo. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato attrezzature specifiche per estrarlo dalle lamiere. Una volta affidato ai sanitari del 118, il 22enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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