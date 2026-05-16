Incidente mortale in Italia schianto devastante | era giovanissimo terribile

Nella notte a Monopoli si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni. L’incidente è avvenuto nel centro cittadino e ha coinvolto più veicoli, con un impatto violento che ha provocato danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare per il giovane. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tragedia nella notte a Monopoli, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nel centro cittadino. Lo schianto si è verificato nella zona di piazza Milite Ignoto e ha coinvolto due automobili. La vittima, un giovane di origini albanesi, si trovava sul sedile posteriore di una Mercedes al momento dell’impatto. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è scontrata con un altro veicolo in circostanze che gli investigatori stanno cercando di ricostruire. L’urto è stato particolarmente violento. Dopo lo scontro, entrambe le vetture hanno terminato la corsa contro alcune auto parcheggiate lungo la strada, provocando una scena devastante che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente mortale in Italia, schianto devastante: era giovanissimo, terribile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alcamo, incidente mortale in Viale Europa. Perde la vita un giovanissimo Sullo stesso argomento “Schianto terribile”. Incidente mortale in Italia, tutto bloccato: code infiniteEra una mattina come tante altre, con il sole che iniziava a scaldare l’asfalto e il flusso regolare dei veicoli che scandiva il ritmo di una... “Giovanissimo, la sua vita spezzata così”. Tragedia in Italia, schianto devastanteTragedia nella notte a Como, dove un ragazzo di appena 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Tragedia dopo la Coppa Italia: il camion con i monitor si schianta, incidente mortale x.com Schianto mortale sull'Appia, perde la vita un ragazzo di 27 anniUn terribile incidente stradale ha sconvolto il Sud Pontino alle prime luci dell'alba. Intorno alle 7 di oggi, sabato 16 maggio, due automobili si sono scontrate violentemente sulla ... ilgazzettino.it Il monopattino colpevole e l’Italia che non vuole responsabilità: due ragazzi su un monopattino hanno investito un bambino a Milano, ed è stata ritenuta responsabile anche la società di noleggio monopattini reddit Tragedia dopo la Coppa Italia: il camion con i monitor si schianta, incidente mortaleUn mezzo pesante di ritorno dall'Olimpico è rimasto coinvolto in un grave sinistro sull'A1. A bordo, schermi e allestimenti per grandi eventi ... tuttosport.com