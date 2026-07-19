Una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava in viaggio con la famiglia. La comunità di Campitello di Marcaria si stringe intorno alla famiglia, ricordando la giovane come una persona diligente e volenterosa. Amici e parenti hanno espresso dolore e preghiera per la famiglia della vittima, che era in partenza per le vacanze al momento dell’incidente. La tragedia ha suscitato grande commozione nel paese.

Campitello di Marcaria (Mantova), 19 luglio 2029 – Il giorno dopo la tragedia, tutta la comunità di Campitiello è in lutto e ricorda Noemi Balzanelli, la 16enne morta in un incidente stradale mentre stava andando in vacanza con la famiglia ieri, sabato 18 luglio. Un impatto violento e fatale, contro un tir, per cause ancora da accertare sull’autostrada A1, all’altezza di Teano, in provincia di Caserta. La scuola e la società di pallavolo. Tra poco avrebbe compiuto 17 anni e studiava all’istituto tecnico cittadino Mantegna. Promessa della pallavolo, da qualche stagione militava nella squadra Gs Avis Castellucchio. “Era una ragazza eccezionale. L’ho allenata per quattro anni e non ha mai saltato un allenamento e una partita – ha raccontato la presidente del club Letizia Cecchin -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Amici.

© Ilgiorno.it - Noé, morta a 16 anni. Amici e parenti la ricordano: “Era una ragazza speciale. Diligente e volenterosa. Ora preghiamo per la sua famiglia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sofia Lorusso, morta a 16 anni mentre era alla guida di una minicar a Bari: condannato il giovane che travolse la sua vetturaUn giovane di 26 anni è stato condannato a tre anni e undici mesi di reclusione per aver travolto e ucciso una ragazza di 16 anni alla guida di una...

Leggi anche: Giulio, morto a 9 anni. Il Vescovo: «Preghiamo per lui e per la sua famiglia». Oggi la camera ardente

Argomenti più discussi: Schianto in A1: il cuore di 'Noe' si è fermato; Lo schianto in auto, mentre andava al mare: Campitello piange Noe Balzanelli, la 16enne promessa del volley; Muore a 23 anni, stava facendo jogging. Il dolore della comunità: Cara dolce Ele, il tuo sorriso per sempre con noi; Incidente sulla Casilina, scontro tra due auto: morto un 28enne.

Noé, morta a 16 anni. Amici e parenti la ricordano: Era una ragazza speciale. Diligente e volenterosa. Ora preghiamo per la sua famigliaDai tifosi del Mantova al prozio sacerdote, le comunità di Marcaria e Castellucchio piangono la promessa del volley, scomparsa mentre stava viaggiando in autostrada per andare in vacanza. Il fratellin ... msn.com