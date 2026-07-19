Niente edicola in paese i giornali arrivano a domicilio
Da martedì 28 luglio aprirà una nuova maxi edicola in via Sergio Cavina a Ravenna, gestita da Tatiana Vizureanu. La nuova struttura sostituirà l’edicola di Marina Romea, di cui Vizureanu era titolare. Attualmente, nel paese non c’è un punto vendita fisico di giornali, che vengono consegnati a domicilio. La gestione della nuova edicola intende offrire un punto di riferimento per residenti e visitatori.
In via Sergio Cavina a Ravenna sta per nascere una nuova maxi edicola gestita da Tatiana Vizureanu, che sarà operativa da martedì 28 luglio. Tatiana é nota nel Ravennate per aver gestito, tra le altre cose, l’edicola di Marina Romea, diventando un punto di riferimento per cittadini e turisti. Dopo la chiusura dell’attività, Tatiana ha trasformato il suo lavoro quotidiano e tradizionale in un servizio a domicilio direttamente in spiaggia, per permettere a chiunque di avere il servizio disponibile. "Ho iniziato l’anno scorso e proseguo anche in questa stagione - commenta Tatiana -. I bagnanti chiedono agli stabilimenti di ricevere giornale, rivista, enigmistica, e il giorno dopo consegno quello che serve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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