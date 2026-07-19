In via Sergio Cavina a Ravenna sta per nascere una nuova maxi edicola gestita da Tatiana Vizureanu, che sarà operativa da martedì 28 luglio. Tatiana é nota nel Ravennate per aver gestito, tra le altre cose, l’edicola di Marina Romea, diventando un punto di riferimento per cittadini e turisti. Dopo la chiusura dell’attività, Tatiana ha trasformato il suo lavoro quotidiano e tradizionale in un servizio a domicilio direttamente in spiaggia, per permettere a chiunque di avere il servizio disponibile. "Ho iniziato l’anno scorso e proseguo anche in questa stagione - commenta Tatiana -. I bagnanti chiedono agli stabilimenti di ricevere giornale, rivista, enigmistica, e il giorno dopo consegno quello che serve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niente edicola in paese, i giornali arrivano a domicilio

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