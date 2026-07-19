Nessun ' caso' di mercato Moretto | Il Milan punta ad avere Rabiot nel suo futuro

Il Milan ha manifestato interesse per Rabiot, puntando a portarlo in rosa in futuro. Nel frattempo, la Francia ha concluso il Mondiale 2026 con una sconfitta 2-0 contro la Spagna in semifinale e ha perso 6-4 contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto. La squadra francese ha quindi terminato il torneo senza conquistare il podio, dopo aver eliminato vari avversari nelle fasi precedenti.

Finito in modo amaro il Mondiale 2026 per la Francia: sconfitta per 2-0 contro la Spagna in semifinale e poi passo falso contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto con un roboante 6-4 finale. Per il Milan sono stati titolarissimi per tutta la competizione Mike Maignan in porta e Adrien Rabiot nel ruolo di mediano di centrocampo. Proprio al termine della partita, il francese ha fatto capire di voler restare in rossonero anche la prossima stagione. promowebapp Il retroscena di mercato sul Napoli. Ci sono state delle voci che lo hanno collegato al Napoli di Allegri, ma per il Diavolo è un giocatore chiave anche con Ruben Amorim in panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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