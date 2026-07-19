In riviera è tutto pronto per l’ 80esimo anniversario del naufragio della Consolata. Martedì si ricorderanno infatti le 17 persone, in gran parte donne e bambini, che persero la vita in mare il 21 luglio 1946. Il calendario si riporta indietro a una domenica dell’immediato dopoguerra, quando una comitiva di gitanti, che era composta da una trentina di persone, partì di buon mattino da Bussecchio di Forlì, per trascorrere una giornata al mare, dopo gli anni terribili della Seconda guerra mondiale. Le famiglie forlivesi si recarono sulla spiaggia di Ponente di Cesenatico, dove nel pomeriggio una parte del gruppo decise di fare un giro in barca, portando anche i figli più piccoli, considerato che in quel momento il mare era in ottime condizioni per la navigazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Naufragio della Consolata, la Riviera ricorda le 17 vittime

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