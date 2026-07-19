Nasce il Napoli di Allegri Non senza i primi intoppi
Il ritiro di Dimaro è iniziato con alcuni problemi fisici tra i giocatori, segnando le prime difficoltà della preparazione del Napoli guidato da Allegri.
Napoli, 19 luglio 2026 - Prove generali di Napoli, non senza le prime spine: il ritiro di Dimaro è ufficialmente partito già nel segno di qualche problema fisico. Se Alessandro Buongiorno, a causa di un guaio al ginocchio destro tutto da valutare, non è neanche partito verso la Val di Sole, nella sede stessa del raduno estivo non mancano i primi grattacapi, ma anche le prime valutazioni da parte di Massimiliano Allegri sulla squadra che in questa neonata stagione dovrà essere competitiva su tre fronti. La prima piccola emergenza infortuni. I primi bollettini medici vedono anche l'insorgere delle prime problematiche: Rafa Marin sta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes
Notizie e thread social correlati
Nuova scuola a Vaprio, il sopralluogo: "Ora cantiere senza più intoppi..."Dopo quattro anni di inattività e dubbi, i lavori per la costruzione della nuova scuola a Vaprio sono ripresi con regolarità.
Nasce il Napoli di Allegri: moduli, mercato e uomini chiave del nuovo corsoIl Napoli si prepara a cambiare guida tecnica con l’arrivo di Allegri come nuovo allenatore.
Temi più discussi: Allegri scopre il Napoli e trova subito tanti big: il programma e chi ci sarà in ritiro; Allegri si veste di Napoli, punge il calcio di Comolli e parla di Juve: Persa un po’ di memoria; Napoli, Allegri si presenta: So di essere in debito con la città, sono qui per vincere; Calcio: comincia l'avventura di Allegri a Napoli, da oggi il tecnico è in città.
Napoli, l'infortunio di Buongiorno cambia il mercato: Allegri sfida il Milan per Tiago Gabriel? x.com
Nasce il nuovo Napoli di Max Allegri! Già pronto il regalo di benvenuto, ovvero il difensore della Lazio Mario Gila. Diversi punti fermi, tra cui McTominay, Alisson Santos e Hojlund. Alcuni dubbi, quali Lucca e Meret e poi gli addii quasi certi, come quello di Lu facebook
Napoli special kit for next season celebrating the 100th anniversary of the club reddit
Nasce il Napoli di Allegri. Non senza i primi intoppiA Dimaro il tecnico toscano sta lavorando sul 4-3-3, che sembra il modulo prescelto nonostante la prima emergenza infortuni: oltre a Buongiorno, out anche Lucca, Marin, Politano, Beukema e Vergara ... sport.quotidiano.net
Il Napoli di Allegri prende forma: da Hojlund ai senatori, la tabella di marcia per il ritiro di DimaroNasce il Napoli di Massimiliano Allegri: novità sui rientri di Hojlund e dei big nella tabella di marcia di Dimaro Sorridente, biondissimo e reduce dalle vacanze alle Baleari: Rasmus Hojlund è sbarcat ... msn.com