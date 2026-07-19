nasce il napoli di allegri non senza i primi intoppi

Napoli, 19 luglio 2026 - Prove generali di Napoli, non senza le prime spine: il ritiro di Dimaro è ufficialmente partito già nel segno di qualche problema fisico. Se Alessandro Buongiorno, a causa di un guaio al ginocchio destro tutto da valutare, non è neanche partito verso la Val di Sole, nella sede stessa del raduno estivo non mancano i primi grattacapi, ma anche le prime valutazioni da parte di Massimiliano Allegri sulla squadra che in questa neonata stagione dovrà essere competitiva su tre fronti. La prima piccola emergenza infortuni. I primi bollettini medici vedono anche l'insorgere delle prime problematiche: Rafa Marin sta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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