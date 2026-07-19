Nasce il Napoli di Allegri Non senza i primi intoppi

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ritiro di Dimaro è iniziato con alcuni problemi fisici tra i giocatori, segnando le prime difficoltà della preparazione del Napoli guidato da Allegri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Napoli, 19 luglio 2026 - Prove generali di Napoli, non senza le prime spine: il ritiro di Dimaro è ufficialmente partito già nel segno di qualche problema fisico. Se Alessandro Buongiorno, a causa di un guaio al ginocchio destro tutto da valutare, non è neanche partito verso la Val di Sole, nella sede stessa del raduno estivo non mancano i primi grattacapi, ma anche le prime valutazioni da parte di Massimiliano Allegri sulla squadra che in questa neonata stagione dovrà essere competitiva su tre fronti.   La prima piccola emergenza infortuni.   I primi bollettini medici vedono anche l'insorgere delle prime problematiche: Rafa Marin sta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

nasce il napoli di allegri non senza i primi intoppi
© Sport.quotidiano.net - Nasce il Napoli di Allegri. Non senza i primi intoppi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Video El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Nuova scuola a Vaprio, il sopralluogo: "Ora cantiere senza più intoppi..."Dopo quattro anni di inattività e dubbi, i lavori per la costruzione della nuova scuola a Vaprio sono ripresi con regolarità.

Nasce il Napoli di Allegri: moduli, mercato e uomini chiave del nuovo corsoIl Napoli si prepara a cambiare guida tecnica con l’arrivo di Allegri come nuovo allenatore.

Temi più discussi: Allegri scopre il Napoli e trova subito tanti big: il programma e chi ci sarà in ritiro; Allegri si veste di Napoli, punge il calcio di Comolli e parla di Juve: Persa un po’ di memoria; Napoli, Allegri si presenta: So di essere in debito con la città, sono qui per vincere; Calcio: comincia l'avventura di Allegri a Napoli, da oggi il tecnico è in città.

napoli di allegri nasce il napoli diNasce il Napoli di Allegri. Non senza i primi intoppiA Dimaro il tecnico toscano sta lavorando sul 4-3-3, che sembra il modulo prescelto nonostante la prima emergenza infortuni: oltre a Buongiorno, out anche Lucca, Marin, Politano, Beukema e Vergara ... sport.quotidiano.net

napoli di allegri nasce il napoli diIl Napoli di Allegri prende forma: da Hojlund ai senatori, la tabella di marcia per il ritiro di DimaroNasce il Napoli di Massimiliano Allegri: novità sui rientri di Hojlund e dei big nella tabella di marcia di Dimaro Sorridente, biondissimo e reduce dalle vacanze alle Baleari: Rasmus Hojlund è sbarcat ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web