Napoli violenza nel centro storico | Tre ragazzi aggrediti da venti picchiatori
Nella notte tra venerdì e sabato, nel centro storico di Napoli, tre giovani sono stati aggrediti da circa venti persone. L’attacco è avvenuto intorno alle 2.20 e si è protratto con colpi e violenza gratuita. Le vittime sono state ferite e soccorse sul posto. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione è ancora disponibile sui motivi dell’aggressione o sul loro stato di salute.
Una notte d’estate trasformata in un incubo di sangue e violenza gratuita nel cuore pulsante del centro storico di Napoli. Erano circa le 2.20 della notte tra sabato e domenica quando via Enrico De Marinis, a pochi passi dalla sede dell'Università “L'Orientale”, è diventata lo scenario dell’ennesima e brutale aggressione da parte di una baby gang. Tre ragazzi, che stavano facendo ritorno a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici, sono stati accerchiati, isolati e violentemente picchiati da un gruppo composto, secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, da una quindicina, forse addirittura una ventina, di giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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