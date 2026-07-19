Napoli svelata la nuova radio ufficiale | accordo triennale e annuncio

Radio Kiss Kiss è diventata nuovamente la radio ufficiale del Napoli con un accordo triennale. La storica emittente nazionale torna a collaborare con il club dopo anni di assenza dalla gestione comunicativa ufficiale. La notizia è stata comunicata attraverso un annuncio pubblico, senza ulteriori dettagli sui termini dell'intesa. La collaborazione riguarda la copertura delle partite e degli eventi ufficiali del club, riprendendo un rapporto interrotto nel passato.

Radio Kiss Kiss torna a essere la radio ufficiale del Napoli c on un accordo triennale che riporta la storica emittente nazionale al fianco del club partenopeo dopo anni di assenza dalla gestione comunicativa ufficiale. Napoli e Radio Kiss Kiss: partnership triennale rinnovata. Il Napoli ha formalizzato una collaborazione strategica con Radio Kiss Kiss, emittente tra le più seguite in Italia. L’intesa triennale rappresenta il ritorno della radio come partner editoriale ufficiale del club, una scelta che unisce due realtà radicate a Napoli ma protagoniste su scala nazionale e internazionale. Aurelio De Laurentiis, presidente della Napoli, ha dichiarato: “Siamo felici di siglare un accordo così importante con Radio Kiss Kiss. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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