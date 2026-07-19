Il Napoli Basket ha annunciato l’ingaggio di Jeff Dowtin, playmaker americano proveniente dal Maccabi. L’accordo riguarda la stagione 2026-2027. La società ha ufficializzato la firma attraverso i canali ufficiali, senza fornire dettagli sui termini contrattuali. Dowtin si unisce così alla squadra, portando in rosa un elemento con esperienza internazionale.

La Guerri Napoli mette a segno un colpo da novanta per la cabina di regia, assicurandosi le prestazioni del playmaker americano Jeff Dowtin per la stagione 2026-2027. Nato nel 1997 ad Upper Marlboro, nel Maryland, l’esterno di 191 centimetri porta all’ombra del Vesuvio un bagaglio d’esperienza di altissimo livello, perfetto per guidare le transizioni e i ritmi della squadra azzurra grazie a un mix di visione di gioco, pericolosità offensiva e solidità difensiva. Il percorso di Dowtin si sviluppa inizialmente nella NCAA con l’Università del Rhode Island, dove si consacra come leader indiscusso dei Rams, prima di iniziare una ricca spola tra la NBA e la G-League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Napoli Basket, dal Maccabi arriva Jeff Dowtin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Anguissa via dal Napoli? Il sostituto arriva dal Brasile: il nome e i dettagli

Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: arriva dal BrasileIl mercato del Napoli si apre a un nuovo nome per l’attacco, proveniente dal Brasile.

Temi più discussi: Napoli Basket vicino al colpo Jeff Dowtin Jr.; A: NA vicina al play Jeff Dowtin Jr dal Macabi Tel Aviv; Esclusiva: Napoli Basket, vicino il colpo Jeff Dowtin. Trattativa avanzata; NAPOLI BASKET - Ingaggiato l’atleta americano Jeff Dowtin.

Napoli Basket vicina al colpo Jeff Dowtin Jr. Trattativa avanzata con il giocatore in uscita dal Maccabi. Tomer Givati #lba #napoli x.com

Napoli Basket, dal Maccabi arriva Jeff DowtinIl Napoli Basket piazza colpo importante: è Jeff Dowtin. L'americano arriva dal Maccabi Tel-Aviv con il quale ha giocato anche in Eurolega. ilnapolista.it

Il Napoli Basket prende un playmaker di rango: Jeff Dowtin jrE' un gran bel colpo quello del Napoli Basket che sceglie un play di rango per la stagione prossima. Dunque accanto a Spissu, ci sarà Jeff Dowtin jr, nato ad Upper Marlboro ... ilmattino.it