mxgp jeffrey herlings vince gara 1 a foxhills e si avvicina a lucas coenen

Jeffrey Herlings ha vinto Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Foxhills, il pilota olandese ha conquistato la vittoria, mentre Lucas Coenen si è ritirato dalla gara. La vittoria di Herlings avvicina il pilota alla leadership del campionato, che ora si riapre con questa gara.

Jeffrey Herlings si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Foxhills il pilota olandese ha centrato un successo importante che, con il concomitante ritiro di Lucas Coenen, va a riaprire la corsa al titolo. A questo punto la classifica generale della classe regina vede al comando Lucas Coenen con un margine di vantaggio di Jeffrey Herlings (Honda) ha vinto la manche con un margine di vantaggio di 3.1 secondi sullo sloveno Tim Gajser (Yamaha) mentre in terza posizione ha chiuso il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 7.8. Quarta posizione per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 37. 🔗 Leggi su Oasport.it

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