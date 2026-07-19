Musica e calcio all' intervallo | insieme a Madonna ci sono anche Ronaldo e Ronaldinho
Durante l'intervallo della finale tra Spagna e Argentina, si sono esibite diverse star della musica internazionale, tra cui Shakira, i BTS e Justin Bieber. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di Ronaldo e Ronaldinho, che sono stati fotografati tra il pubblico. Madonna non è stata presente come artista, ma è stata citata come parte del contesto dello spettacolo. La partita si è svolta in un clima di grande attesa, mentre sul campo si affrontavano le due nazionali.
Nell'half time show della finale tra Spagna e Argentina si prendono la scena numerose star della musica internazionale, tra cui Shakira, i BTS e Justin Bieber. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Dall’Ed Sullivan Theater, storico teatro che ha ospitato alcuni dei programmi più iconici della TV americana, allo Studio 54, il locale che negli anni ’70 era frequentato da star della musica, dello spettacolo e da campioni del calcio come Pelé e Cruijff @ta x.com