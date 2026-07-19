Musica e calcio all' intervallo | insieme a Madonna ci sono anche Ronaldo e Ronaldinho

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'intervallo della finale tra Spagna e Argentina, si sono esibite diverse star della musica internazionale, tra cui Shakira, i BTS e Justin Bieber. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di Ronaldo e Ronaldinho, che sono stati fotografati tra il pubblico. Madonna non è stata presente come artista, ma è stata citata come parte del contesto dello spettacolo. La partita si è svolta in un clima di grande attesa, mentre sul campo si affrontavano le due nazionali.

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Nell'half time show della finale tra Spagna e Argentina si prendono la scena numerose star della musica internazionale, tra cui Shakira, i BTS e Justin Bieber. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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