Multitasking uomini ignorano le conversazioni oltre 2 volte più delle donne | lo studio rileva capacità simili tra i sessi

Da orizzontescuola.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ricerca pubblicata su "Psychological Research" esamina lo stereotipo secondo cui le donne sarebbero più capaci degli uomini di gestire attività simultanee. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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