Una fonte della sicurezza israeliana ha affermato che Mujtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema iraniana, non si trova in Iran. La notizia è stata diffusa dall’emittente saudita al-Hadath e ripresa dal Times of Israel. Secondo quanto riferito, i messaggi attribuiti alla Guida Suprema sarebbero stati scritti dai Pasdaran, le forze militari iraniane. Non sono stati forniti dettagli sulla posizione attuale di Mujtaba Khamenei o sull’origine di questi messaggi.

Il leader iraniano Mujtaba Khamenei "non si trova in Iran". A dirlo è una fonte della sicurezza israeliana citata dall’emittente saudita al-Hadath e riportata dal Times of Israel. Dall’attacco del 28 febbraio in cui morì il padre, Khamenei ha comunicato solo tramite dichiarazioni scritte e non è mai apparso in pubblico. Secondo la fonte i messaggi della guida suprema iraniana sono scritti dal nuovo capo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, Ahmad Vahidi, e da altri membri del Corpo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - "Mujtaba Khamenei non si trova in Iran". I messaggi della Guida Suprema "scritti dai Pasdaran"

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Ayatollah Mojtaba Khameneis Defiant Message On Persian Gulf Day | Strait Of Hormuz

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