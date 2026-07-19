Oggi si svolge a Foxhills la dodicesima tappa del campionato mondiale di motocross, con gare di MXGP e MX2. La giornata comprende warm-up e le competizioni ufficiali, che si concluderanno nel pomeriggio. La manifestazione è trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

A Foxhills si concluderà oggi, domenica 19 luglio, il GP di Gran Bretagna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della dodicesima tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Lucas Coenen, mentre in MX2 comanda Sacha Coenen. Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 11.25 la MX2, alle 11.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 14.15 ed alle 17.10, per la MXGP start alle 15.15 ed alle 18.10. Per il GP di Gran Bretagna non sarà prevista la trasmissione in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming

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