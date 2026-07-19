Monte Compatri Dall’orto al piatto il gusto di condividere La giornata di festa alla Collina degli Asinelli
Sabato 11 luglio si è conclusa alla Collina degli Asinelli a Monte Compatri una giornata dedicata all'evento “Dall’orto al piatto, il gusto di condividere”. La manifestazione ha segnato la fine di un percorso di educazione ambientale e inclusione sociale, iniziato in precedenza. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto condividere momenti di convivialità e apprendere pratiche legate alla coltivazione e alla preparazione di cibo. La giornata ha coinvolto diverse persone e si è svolta in un’atmosfera di convivialità.
Cronache Cittadine MONTE COMPATRI (Luciana Vinci) – Si è concluso Sabato 11 Luglio, il percorso di educazione ambientale e inclusione sociale “Dall’orto L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie e thread social correlati
Monte Porzio Catone | Monte Compatri | Palestrina. Sequestro di persona a scopo di estorsione. Due uomini e una donna arrestati dai CarabinieriDue uomini e una donna sono stati arrestati dai Carabinieri in tre comuni dell’area romana, su ordine della Procura di Roma.
Monte Compatri. Al via “Teatro sotto le stelle”. Cinque appuntamenti tra improvvisazione, musica e Commedia dell’ArteDal 3 al 12 luglio 2026, le piazze del centro storico di Monte Compatri ospiteranno la rassegna “Teatro sotto le stelle”.
Argomenti più discussi: Dall'orto al piatto, il gusto di condividere; Incidente sulla Casilina, scontro tra due auto: morto un 28enne; oggi cucino io Archivi.
Dall'orto al piatto, il gusto di condividere: la giornata di festa alla Collina degli Asinelli Comune di Monte Compatri Parco dei Castelli Romani #montecompatri #giornaleinfocastelliromani facebook