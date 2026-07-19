Monte Compatri Dall’orto al piatto il gusto di condividere La giornata di festa alla Collina degli Asinelli

Notizia in breve

Sabato 11 luglio si è conclusa alla Collina degli Asinelli a Monte Compatri una giornata dedicata all'evento “Dall’orto al piatto, il gusto di condividere”. La manifestazione ha segnato la fine di un percorso di educazione ambientale e inclusione sociale, iniziato in precedenza. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto condividere momenti di convivialità e apprendere pratiche legate alla coltivazione e alla preparazione di cibo. La giornata ha coinvolto diverse persone e si è svolta in un’atmosfera di convivialità.