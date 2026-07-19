A 25 anni dalla scomparsa di Indro Montanelli, si è tenuta una serata di approfondimento. Nonostante il passare del tempo, la sua voce rimane presente nel giornalismo italiano, considerata un punto di riferimento difficile da eguagliare. La manifestazione si è svolta a Fucecchio e ha riunito appassionati e professionisti del settore. Nessun altro dettaglio su contenuti o partecipanti è stato comunicato.

Fucecchio, 19 luglio 2026 – Un quarto di secolo è trascorso dalla scomparsa di Indro Montanelli, eppure la sua voce continua a risuonare nel giornalismo italiano come un punto di riferimento difficile da eguagliare. Il 22 luglio ricorre il venticinquesimo anniversario della morte del grande cronista, spentosi nel 2001 all’età di 92 anni. Dalle trincee della guerra ai palazzi della politica, Montanelli ha raccontato la storia vivendo gli eventi in prima persona, con uno stile limpido, diretto e inconfondibile. Il ricordo. Storica firma del Corriere della Sera, fondatore e direttore de Il Giornale e successivamente de La Voce, ha fatto dell’ indipendenza di giudizio il tratto distintivo della propria carriera, convinto che il solo padrone di un giornalista dovesse essere il lettore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montanelli, a 25 anni dalla scomparsa una serata di approfondimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mediaset, a Cologno la serata evento per i 3 anni dalla scomparsa di Berlusconi

Montanelli, i 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha più amato in vitaA 25 anni dalla morte di Indro Montanelli, il sindaco di Milano ha ricordato l’anniversario, che cadrà il 22 luglio.

Temi più discussi: Montanelli, a 25 anni dalla scomparsa una serata di approfondimento; Montanelli, i 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha più amato in vita; Sempre diversi sempre noi: cambiamo abito per il futuro nel segno di Montanelli; Venticinquesimo anniversario della scomparsa di Indro Montanelli: le iniziative in programma.

Venticinquesimo anniversario della scomparsa di Indro Montanelli: le iniziative in programmaIl 22 luglio ricorre il 25° anniversario della scomparsa, a 92 anni, di Indro Montanelli, una delle figure più autorevoli, lette e discusse del ... gonews.it

Montanelli, a 25 anni dalla scomparsa una serata di approfondimentoDue giorni per ricordare il giornalista: il 22 e 23 luglio in città ci saranno due appuntamenti. Ecco il programma ... lanazione.it