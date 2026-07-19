Monopattini prime multe a chi non li assicura Le infrazioni più comuni | in due e senza casco

Da roma.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 16 luglio sono state emesse le prime multe a chi utilizza monopattini elettrici senza aver stipulato l’assicurazione di responsabilità civile, come richiesto dalle nuove normative del ministero dei Trasporti. Le infrazioni più frequenti riguardano l’uso in due persone e la mancanza di casco. Le sanzioni sono state applicate in diverse aree, con controlli specifici mirati a verificare il rispetto delle regole.

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Prime multe a chi non ha ancora assicurato il monopattino elettrico per la responsabilità civile, come previsto dalle nuove norme del ministero dei Trasporti, a partire dal 16 luglio scorso. Nell’ambito dei controlli svolti dai carabinieri in centro e in altre zone sono stati sanzionati decine di utilizzatori di monopattini elettrici non in regola con l’assicurazione (23), non indossavano il casco (33) mentre in 5 sono passati con il semaforo rosso. Su 123 controlli sono state poi scoperte 17 tavole senza targa, altri 18 sono stati i conducenti che non indossavano il giubbetto catarifrangente e infine in 12 guidavano contromano. Facendo le somme emerge che le contravvenzioni sono state 108 su 123 persone identificate, praticamente quasi il totale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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