Mondiali una partita mai vista! Valanga di gol è successo di tutto

L’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella finale di consolazione dei Mondiali 2026, disputata a Miami. La partita è stata caratterizzata da numerosi gol e continui ribaltamenti di fronte, offrendo uno spettacolo di emozioni fino all’ultimo minuto. È stata una delle partite più prolifiche di sempre in questa fase del torneo, con un totale di dieci reti segnate. La gara ha visto un susseguirsi di occasioni e cambi di risultato durante tutto il match.

L’ Inghilterra conquista il terzo posto ai Mondiali 2026 battendo la Francia con uno spettacolare 6-4 nella finale di consolazione disputata a Miami. Una partita ricca di gol, ribaltamenti di fronte ed emozioni che, nonostante il valore relativo della posta in palio, ha regalato spettacolo fino all’ultimo minuto. Grande protagonista Bukayo Saka, autore di una tripletta, mentre Kylian Mbappé ha firmato una doppietta che gli permette di entrare nella storia del torneo. Il primo tempo è stato un autentico monologo inglese. La squadra allenata da Thomas Tuchel parte fortissimo e dopo appena tre minuti trova il vantaggio con Declan Rice, bravo a recuperare palla a centrocampo e a concludere con precisione dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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