La nazionale italiana di scherma ha concluso il suo ultimo ritiro a Shenzhen prima dei Mondiali di Hong Kong, in programma dal 22 al 30 luglio. La squadra si sta preparando intensamente in vista della competizione iridata.

La Nazionale italiana di scherma è entrata nella fase decisiva della preparazione verso i Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong, in programma dal 22 al 30 luglio. La prima parte della delegazione ha raggiunto Shenzhen, dove gli azzurri stanno svolgendo gli ultimi allenamenti di rifinitura prima del trasferimento nella sede della competizione. Le sedute servono anche a favorire l’adattamento al fuso orario e alle condizioni climatiche asiatiche. Gli schermidori italiani lavorando in una struttura situata nelle vicinanze dell’albergo che ospita la squadra. Nel frattempo proseguono le partenze dall’Italia: all’inizio della prossima settimana l’intera spedizione si riunirà a Hong Kong insieme allo staff tecnico, medico e logistico. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali di Hong Kong, l’Italia affila le lame: ultimo ritiro a Shenzhen prima dell’assalto iridato

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