mondiali bmx del tongo chiude in top 10 nella juniores maschile

Notizia in breve

Nella seconda giornata dei Mondiali BMX a Brisbane, la squadra italiana si è classificata tra i primi dieci nella categoria Juniores maschile, chiudendo in ottava posizione. La competizione si è svolta all’SX International BMX Centre e non sono state conquistate medaglie dalla rappresentativa italiana. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali e si è conclusa senza ulteriori podi per l’Italia.