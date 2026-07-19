Mondiali BMX Del Tongo chiude in Top 10 nella Juniores maschile
Nella seconda giornata dei Mondiali BMX a Brisbane, la squadra italiana si è classificata tra i primi dieci nella categoria Juniores maschile, chiudendo in ottava posizione. La competizione si è svolta all’SX International BMX Centre e non sono state conquistate medaglie dalla rappresentativa italiana. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali e si è conclusa senza ulteriori podi per l’Italia.
La seconda e ultima giornata dei Mondiali di BMX, rassegna che si svolge all’SX International BMX Centre di Brisbane, si conclude senza medaglie per la spedizione italiana. Nella categoria Juniores maschile Marco Del Tongo conquista un prestigioso piazzamento in Top 10, mentre Federico Pasa termina nelle retrovie nell’Under 23. Nella gara riservata alla Juniores maschile il canadese Lucas Zhou conquista il titolo iridato con 188 punti davanti all’australiano Cameron Gatt, secondo a 161, e allo statunitense Tommy Bruney, medaglia di bronzo a quota 139. Marco Del Tongo chiude la sua gara in ottava posizione con 65 punti. Nella categoria élite femminile Bethany Shriever s’impone con 750 punti e conquista il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
Mondiali BMX, l’Italia parte bene a Brisbane: Del Tongo in semifinale tra gli juniores. Pasa ai quarti nell’U23Nella prima giornata dei Mondiali di BMX a Brisbane, l’Italia ha ottenuto buoni risultati.
BMX: fantastica doppietta in categoria Junior agli Europei! Oro per Del Tongo, argento per ChiandettiDurante i Campionati Europei di BMX 2026 a Sarrians, in Francia, un’atleta italiana ha conquistato due medaglie nella categoria Junior: l’oro e...
Argomenti più discussi: Mondiali BMX, l’Italia parte bene a Brisbane: Del Tongo in semifinale tra gli juniores. Pasa ai quarti nell’U23; Mondiali BMX l’Italia parte bene a Brisbane | Del Tongo in semifinale tra gli juniores Pasa ai quarti nell’U23.
Mondiali BMX, Del Tongo chiude in Top 10 nella Juniores maschileLa seconda e ultima giornata dei Mondiali di BMX, rassegna che si svolge all’SX International BMX Centre di Brisbane, si conclude senza medaglie per la ... oasport.it
Oggi a Roma ho incontrato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per un confronto dedicato al ciclismo e ai principali appuntamenti della stagione. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema d facebook
Mondiali BMX, l’Italia parte bene a Brisbane: Del Tongo in semifinale tra gli juniores. Pasa ai quarti nell’U23La prima giornata dei Mondiali di BMX, rassegna che si svolge all’SX International BMX Centre di Brisbane sorride ai colori italiani. Nella categoria ... oasport.it