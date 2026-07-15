Tifosi argentini si sono radunati ad Atlanta per la semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra. Alcuni hanno dichiarato che si tratta della finale per loro. La folla ha occupato le strade della città, con bandiere e striscioni argentini. La presenza è elevata e visibile, con molti che aspettano l’inizio della partita. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Milano, 15 lug. (askanews) - I tifosi argentini si radunano ad Atlanta in vista della semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra. "Per noi è la finale, la grande partita", dice una tifosa. "Le Malvinas sono argentine", ricorda un'altra a proposito della guerra delle Falkland. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I tifosi argentini invadono Atlanta: "Per noi questa è la finale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Argentina Fans Take Over Atlanta Ahead of Egypt World Cup Clash | AD1S

Notizie e thread social correlati

I tifosi Argentini invadono Times Square: la festa è da pelle d’oca!Centinaia di tifosi argentini si sono radunati a Times Square per celebrare, con bandiere, canti e tamburi, la vigilia della partita contro l’Algeria.

Messi torna nella sua Miami, la marea di tifosi argentini è impressionanteMessi è tornato a Miami, dove una grande folla di tifosi argentini si è radunata per accoglierlo.

Si parla di: I tifosi argentini invadono Atlanta: Per noi questa è la finale.

I tifosi argentini invadono Atlanta: Per noi questa è la finaleMilano, 15 lug. (askanews) – I tifosi argentini si radunano ad Atlanta in vista della semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra. Per noi è la finale, la grande partita, dice una tifosa. Le Malvi ... askanews.it

Inghilterra-Argentina, tensione per la sicurezza ad Atlanta, cosa vuol dire il brano-simbolo dei tifosi Muchachos che canta anche AdaniLa storica rivalità tra le due nazionali mette in allerta le forze dell'ordine americane, lo stadio sarà diviso a metà: la canzone per le Malvinas-Falkland sarà la colonna sonora ... sport.virgilio.it