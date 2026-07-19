A Rosario, città natale di Lionel Messi, i tifosi argentini hanno allestito una maglia gigante in suo onore prima della finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. La celebrazione si è svolta nelle ore precedenti alla partita, con molti supporter presenti per rendere omaggio alla stella nazionale. La maglia è stata esposta in pubblico come simbolo di sostegno alla squadra. Nessun altro evento o intervento è stato riferito in questa occasione.

(LaPresse) A Rosario, città natale di Lionel Messi, i tifosi argentini hanno reso omaggio alla loro stella alla vigilia della finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. Centinaia di sostenitori hanno srotolato una maglia gigante dedicata al campione argentino con la scritta: «Grazie, Leo, sei una leggenda». La maglia, lunga 18 metri e larga 12, con un peso di circa 60 chili, è stata sollevata dalla folla per celebrare il percorso di Messi con la nazionale e il sogno di un ultimo trionfo. La sfida contro la Spagna, imbattuta da 37 partite consecutive dal 2024, rappresenta un appuntamento storico: gli spagnoli inseguono il secondo titolo mondiale dopo il successo del 2010, mentre l’Argentina punta a vincere due Mondiali consecutivi, impresa riuscita in passato solo al Brasile di Pelé nel 1958 e nel 1962. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Rosario celebra Messi: maglia gigante prima della finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROSARIO CELEBRA LOS 39 AÑOS DE MESSI CON MENSAJES EN LAS PANTALLAS DE LA CIUDAD

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, per Messi un murales e una statua gigante in ArgentinaIn Argentina, i tifosi hanno dedicato due grandi omaggi a Lionel Messi in vista dei Mondiali 2026.

Leggi anche: Mondiali 2026, Messi contro Yamal: è la finale del destino

Argomenti più discussi: Rosario (Argentina) dona un nuovo aspetto al gigantesco murale in onore di Lionel Messi.; Mondiali: Milei Celebra l’Inarrestabile Spirito Argentino, ma Predica Diplomazia Prudente sulle Malvinas.

Mondiali, Argentina in finale: a Napoli è tripudio nei Quartieri SpagnoliUn urlo liberatorio e la grande festa, nel cuore dei Quartieri Spagnoli: Napoli celebra la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra, un nuovo capitolo nella straordinaria storia che lega la città ... napoli.repubblica.it

Mondiali 2026: Spagna-Argentina è la finale tra l'immortalità di Messi e il destino di YamalUna finale matrioska, un pezzo di storia che ne contiene al suo interno tante altre. Sarebbe un peccato ridurre l’ultimo atto dei Mondiali di ... iltempo.it