Mondiali 2026 Mbappé incorona Messi | Segnerà in finale è il più grande di tutti i tempi

Notizia in breve

Alla vigilia della finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, Kylian Mbappé ha commentato pubblicamente Lionel Messi, affermando che segnerà in finale e definendolo il più grande di tutti i tempi. Le sue parole sono state rivolte al giocatore argentino, con cui ha condiviso il campo durante la competizione. La dichiarazione di Mbappé ha attirato l’attenzione nel pre-gara di una delle sfide più attese del torneo.