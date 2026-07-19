Mondiali 2026 Mbappé incorona Messi | Segnerà in finale è il più grande di tutti i tempi
Alla vigilia della finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, Kylian Mbappé ha commentato pubblicamente Lionel Messi, affermando che segnerà in finale e definendolo il più grande di tutti i tempi. Le sue parole sono state rivolte al giocatore argentino, con cui ha condiviso il campo durante la competizione. La dichiarazione di Mbappé ha attirato l’attenzione nel pre-gara di una delle sfide più attese del torneo.
Alla vigilia della finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, Kylian Mbappé sorprende tutti con parole di grande stima nei confronti di Lionel Messi. L’attaccante del Real Madrid, protagonista della finale per il terzo posto vinta dalla Francia contro l’Inghilterra, ha voluto rendere omaggio al fuoriclasse argentino, definendolo ancora una volta il migliore di sempre. Mbappé supera Messi nella classifica marcatori. La sfida per il terzo posto ha regalato spettacolo e gol. La Francia si è imposta sull’ Inghilterra con un rocambolesco 6-4, conquistando il gradino più basso del podio. Grande protagonista è stato proprio Mbappé, autore di... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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AI Decides the Messi vs Ronaldo GOAT Debate Explained
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