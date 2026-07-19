Nella finalina per il terzo posto ai Mondiali 2026, l’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4, conquistando il terzo gradino del podio. Questa è la terza volta che la nazionale britannica raggiunge questa posizione, dopo aver vinto nel 2018 e finito seconda nel 2022. Durante la partita, il francese Mbappé ha stabilito il record di miglior marcatore di tutti i tempi in questa competizione.

MIAMI – Spettacolo surreale nella finalina per il terzo posto: l’Inghilterra sale sul gradino più basso del podio per la terza volta (nel 2018 vinse, nel 2022 era stata seconda) riuscendo a battere la Francia con un incredibile 6-4. Gli inglesi di Tuchel avevano chiuso il primo tempo, su un’inesistente Francia, per 4-0. Nella ripresa Deschamps ha scosso Mbappè e compagni. Si è passati dal 4-0 inglese al 4-3, poi 5-3, 5-4 e 6-4. Tripletta di Saka e due gol di Kylian Mbappè. L’attaccante francese è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo con 22 gol (10 in questa edizione). Messi è a due gol sotto: ha la possibilità di riprenderlo nella finale mondiale di stasera contro la Spagna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Inghilterra sul podio, battuta la Francia (6-4). Mbappè miglior marcatore di tutti i tempi

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