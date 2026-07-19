Il ministro del Turismo ha annunciato che anche gli italiani saranno presenti alla finale dei Mondiali 2026, che si svolge al MetLife Stadium di New York. La partita tra Spagna e Argentina è in programma questa sera alle 21 ora italiana.

“A New York, nella calda notte del calcio mondiale, ci saremoanche noi italiani“. Parole di orgoglio quelle del ministro del TurismoGianmarco Mazzi, che così ha parlato dellafinale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentinain programma oggi alle 21 ora italiana al MetLife Stadium della Grande Mela. Il riferimento al nostro Paese nasce dal fatto che la cantanteLaura Pausinisi esibirà alla cerimonia di chiusura della Coppa del mondo, la quale è stata curata del direttore creatoMarco Balich, lo stesso che lo scorso febbraio firmò l’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Inoltre, come ricordato dal ministro, la presenza italiana si era vista anche alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi a Città del Messico, quando sul palco era salitoAndrea Bocelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Mondiali 2026, Mazzi: ‘Alla finale di New York ci saremo anche noi italiani’

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Mondiali 2026. La Spagna è in finale: Francia battuta 2-0

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