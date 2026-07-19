All’Hard Rock Stadium di Miami, l’Inghilterra ha battuto la Francia in una partita molto combattuta. La gara è terminata con un risultato che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi presenti. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le squadre e un punteggio che ha mantenuto alta la tensione fino alla fine. La vittoria dell’Inghilterra ha generato entusiasmo tra i supporter, che hanno accolto con entusiasmo il risultato.

(LaPresse) Spettacolo puro all’Hard Rock Stadium di Miami, dove Inghilterra e Francia hanno dato vita a una delle partite più emozionanti dei Mondiali 2026. I Tre Leoni si sono imposti 6-4, conquistando il terzo posto grazie alla tripletta di Bukayo Saka, mentre Kylian Mbappé ha firmato una doppietta che gli vale il nuovo record di gol ai Mondiali, superando Lionel Messi. Con 10 reti complessive, la sfida è diventata la partita con il maggior numero di gol in un Mondiale dal 1982 e la finale per il terzo posto più prolifica della storia. Sugli spalti, oltre 64 mila spettatori hanno riempito l’impianto di Miami, trasformando la “finalina” in una grande festa di calcio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, l'entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Francia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I reali di Spagna esultano per la vittoria delle Furie Rosse contro la Francia

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, l'entusiasmo dei tifosi americani dopo la vittoria degli UsaDopo la partita di debutto degli Stati Uniti al Mondiale 2026, i tifosi americani si sono radunati fuori dal Sofi Stadium di Los Angeles, esprimendo...

Mondiali 2026, dopo la vittoria tifosi e giocatori dell'Inghilterra intonano 'Wonderwall'Dopo le vittorie della Nazionale inglese ai Mondiali 2026, tifosi e giocatori hanno cantato insieme 'Wonderwall' degli Oasis.

Temi più discussi: Mondiali, per il Marocco finisce l'avventura ma non l'entusiasmo dei tifosi di seconda generazione; La fiducia di De La Fuente dopo la semifinale; Mondiali 2026, segna Undav? Kebab gratis a Stoccarda; Erling Haaland, la rockstar vichinga che medita e trascina la Norvegia.

Lele Adani è finito al centro delle polemiche per la telecronaca di Argentina-Inghilterra ai Mondiali 2026. L'ex difensore ha commentato con entusiasmo sfrenato ogni gol dell'Albiceleste #CalcioinPillole #Adani #Argentina x.com

Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026: il programma con tutti i cantanti e gli ospiti dello show per la finaleTutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 e del primo storico spettacolo nell'intervallo della finale al New York New Jersey Stadium ... vogue.it

Mondiali 2026, l'entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Francia(LaPresse) Spettacolo puro all'Hard Rock Stadium di Miami, dove Inghilterra e Francia hanno dato vita a una delle partite più emozionanti dei Mondiali 2026. I ... lapresse.it

Discussione giornaliera (9 luglio 2026) reddit