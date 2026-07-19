Mondiali 2026 la classifica marcatori in diretta | Mbappé supera Messi e diventa anche il miglior marcatore all-time

Kylian Mbappé ha superato Lionel Messi nella classifica marcatori dei Mondiali 2026, diventando anche il miglior marcatore di sempre in questa competizione. La gara tra le nazionali ha visto il giocatore francese segnare un gol importante, consolidando la sua posizione. La classifica si aggiorna in tempo reale, con altri calciatori che cercano di avvicinarsi ai record storici. La competizione prosegue con grandi aspettative per le prossime partite.

I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, Kylian Mbappé: con la doppietta contro l’Inghilterra nella finale per il terzo e quarto posto ha staccato Messi nella classifica dell’attuale edizione, ma soprattutto lo ha scavalcato anche nella classifica all-time, salendo a 22 reti contro le 21 dell’argentino, impegnato nella finale contro la Spagna. L’albo d’oro dei Mondiali La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026. 1) Kylian Mbappé (Francia). 10 gol. 2) Leo Messi (Argentina) 8 gol 3) Erling Haaland (Norvegia). 7 gol 4) Harry Kane (Inghilterra). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Messi non si ferma, Mbappé rispondeDurante i Mondiali 2026, la classifica marcatori vede Messi al primo posto con 20 reti, superando il precedente record di Miroslav Klose.

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