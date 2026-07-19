Mondiali 2026 la classifica marcatori in diretta | Mbappé supera Messi e lo raggiunge anche nell’all-time

Kylian Mbappé ha superato Messi nella classifica marcatori dei Mondiali 2026, raggiungendo anche quota 21 gol complessivi in questa competizione. La partita in corso vede il francese in testa, mentre il giocatore argentino si trova subito dietro, entrambi con lo stesso numero di reti segnate in carriera ai Mondiali. La classifica si aggiorna in tempo reale durante le partite in corso in Nord America.

I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, Leo Messi e Kylian Mbappé, al momento i due migliori marcatori all-time con 21 gol. Il campione francese lo ha anche superato nella classifica di questa edizione, salendo a 9 gol. L’albo d’oro dei Mondiali La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026. 1) Kylian Mbappé (Francia). 9 gol 2) Leo Messi (Argentina). 8 gol 3) Erling Haaland (Norvegia). 7 gol 4) Harry Kane (Inghilterra). 6 gol 4) Jude Bellingham (Inghilterra). 6 gol 6) Mikel Oyarzabal (Spagna). 5 gol 6) Ousmane Dembelè (Francia). 5 gol 8) Vinicius Junior (Brasile). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sono INGIOCABILI MBAPPÉ+DEMBÉLÉ per la SEMIFINALE: Francia-Marocco 2-0 | FIFA World Cup | DAZN

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