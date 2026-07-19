Mondiali 2026 la cerimonia di chiusura | tutto quello che c’è da sapere

Da tpi.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 si terrà questa sera alle 19:35 al New Jersey Stadium di New York, prima della finale tra Spagna e Argentina. La trasmissione sarà visibile su Rai 1 e Dazn. La manifestazione includerà una performance musicale, con cantanti che si esibiranno durante l’evento. La cerimonia precederà l’incontro decisivo per il titolo mondiale.

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Cerimonia chiusura Mondiali 2026: anticipazioni, cantanti, a che ora e streaming. Questa sera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 19,35 su Rai 1 e Dazn andrà in onda la Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 che si terrà al New Jersey Stadium di New York prima della finale tra Spagna e Argentina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cantanti). Sul palco saliranno alcune delle più grandi star internazionali. Tra i protagonisti ci sarà anche un tocco d’Italia con Laura Pausini, affiancata da Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise. Possibili poi altre grandi sorprese. A precedere il calcio d’inizio sarà invece l’esibizione di Jennifer Hudson e Tony, che interpreteranno una versione speciale dell’inno nazionale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Cerimonia di Chiusura dei Mondiali 2026 Tutto Quello che Devi Sapere

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