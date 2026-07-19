Mondiali 2026 iniziata la partita tra Spagna-Argentina – La diretta

Alle 21 di domenica 19 luglio si disputa la finale dei Mondiali 2026, organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico. La partita tra Spagna e Argentina segna la conclusione del torneo. La fase finale si è conclusa con le due nazionali che hanno superato le rispettive eliminatorie. La finale si svolge in uno stadio ancora da definire, con i tifosi di entrambe le squadre presenti. La gara rappresenta il momento culminante di questa edizione del torneo.

Ci siamo. Domenica 19 luglio alle 21 si chiude il Mondiale di calcio 2026 ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico con la finale tra Spagna e Argentina. In palio a New York nell’ultimo atto tra la Roja e l’ Albiceleste c’è l’ambita Coppa del Mondo, ma pure inediti anelli su misura per i giocatori e un ricco montepremi per la federazione vincente. I media di tutto il mondo presentano il match come una sfida spettacolare tra il campione senza tempo Lionel Messi, sulla via del tramonto (39 anni), e quello emergente Lamine Yamal (19), stelle sbocciate entrambe nel Barcellona. Ma a decidere la partita potrebbero essere altri solisti, o magari – in caso di prolungata parità – la lotteria dei rigori. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, Spagna-Capo Verde0-0: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

Mondiali, attesa per la finale tra Spagna e Argentina: in corso la cerimonia di chiusura con anche Laura Pausini | La direttaÈ in corso la cerimonia di chiusura dei Mondiali, con anche la partecipazione di Laura Pausini.

Argentina Austria streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Oggi, alle 19 ora italiana, Argentina e Austria si affrontano a Dallas nella fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026.

Temi più discussi: Spagna-Argentina: pronostico, consigli scommesse e quote | Mondiali 2026; Mondiali 2026, con Spagna – Argentina ultimo atto del torneo più lungo della storia; Mondiali Fifa 2026, il tabellone con il calendario delle partite fino alla finale; Come procurarsi i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: Spagna-Argentina, vendite dell'ultimo minuto e informazioni sul MetLife Stadium.

Mondiali, iniziata la finale Spagna-Argentina a New York - in aggiornamentoCi siamo, è iniziato l'atto finale dei Mondiali di Calcio 2026. In finale a New York di fronte a 80mila spettatori ci sono Spagna e Argentina. Svelate le formazioni ufficiali della finale. Confermato ... gazzettadiparma.it

Spagna o Argentina? reddit

Mondiali 2026, la finale è Spagna-Argentina: fischiato il calcio d'inizioAl MetLife Stadium è iniziato l’ultimo atto del torneo: Spagna e Argentina si sfidano per il titolo mondiale 2026. notizie.it