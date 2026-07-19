Kylian Mbappé nella storia dopo Inghilterra-Francia | miglior marcatore di sempre ai Mondiali aspettando Messi

Kylian Mbappé ha superato ogni precedente record diventando il miglior marcatore di sempre ai Mondiali durante la partita tra Francia e Inghilterra. La sua prestazione ha segnato un nuovo massimo di gol nel torneo, superando i numeri precedenti. La partita si è giocata nella finalina, prima dell’attesa per la finale tra Spagna e Argentina. La risposta di Lionel Messi è prevista nella partita finale, ma finora Mbappé ha stabilito un nuovo record individuale nella competizione.

Bisognerà aspettare la risposta di Lionel Messi nella finalissima tra Spagna e Argentina, ma Kylian Mbappé è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali nella finalina tra la sua Francia e l’Inghilterra. Con la sua doppietta, che alla fine non è bastata alla Francia per evitare la sconfitta ( 6-4 ), l’attaccante del Real Madrid ha raggiunto quota 22 reti in altrettante presenze alla Coppa del Mondo. Inoltre sono 10 i gol in questa edizione: ha superato Messi anche nella corsa alla Scarpa d’Oro. La sfida tra Mbappé e Messi. Prima del Mondiale il record apparteneva a Miroslav Klose con 16 reti. Era bastata una partita a Lionel Messi, quella contro l’Algeria, per eguagliare il tedesco. 🔗 Leggi su Open.online

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Messi è nella storia: supera Klose e diventa il miglior marcatore di sempre ai Mondiali

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6 - Kylian #Mbappé ha segnato due o più gol in 6 partite differenti ai Mondiali, più volte di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione. Strabiliante. #FranciaIraq x.com

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