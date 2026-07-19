Mkhitaryan idee chiare | Obiettivo? Fare meglio dell' anno scorso

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mkhitaryan ha rinnovato il contratto con l'Inter e si prepara a riprendere la stagione. L’attaccante ha dichiarato di avere come obiettivo quello di migliorarsi rispetto all’anno precedente. Dopo un altro anno con il club nerazzurro, il giocatore sembra intenzionato a continuare a giocare e a puntare a risultati ancora più soddisfacenti in campo.

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Un anno ancora con l'Inter e poi. poi ancora calcio, probabilmente. Mkhitaryan, fresco di rinnovo con il club nerazzurro, è pronto a ripartire e a fare, se possibile, ancor meglio dell'anno passato. Queste le sue parole, prima dell'allenamento di oggi ai giornalisti presenti nel ritiro nerazzurro a Donaueschingen: "Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa Italia, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili". Ma come è maturata la decisione di continuare? "Ho parlato con la società solo dopo la partita col Bologna e poi ho fatto le mie valutazioni e ho pensato che posso giocare un altro anno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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