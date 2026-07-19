Missione Desenzano Santini-De Francesco per la prima tra i ’pro’

Notizia in breve

Il Desenzano si prepara all’esordio in Serie C con la presenza di Santini e De Francesco, protagonisti della prima formazione tra i professionisti. La squadra punta a rafforzarsi con giocatori esperti della categoria, affiancati ai membri principali che hanno contribuito alla promozione. Sul fronte del mercato, l’obiettivo è creare un gruppo equilibrato, capace di affrontare la nuova sfida con esperienza e compattezza. La formazione sta lavorando per essere pronta all’esordio ufficiale nel campionato di terza serie.