Missione Desenzano Santini-De Francesco per la prima tra i ’pro’

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Desenzano si prepara all’esordio in Serie C con la presenza di Santini e De Francesco, protagonisti della prima formazione tra i professionisti. La squadra punta a rafforzarsi con giocatori esperti della categoria, affiancati ai membri principali che hanno contribuito alla promozione. Sul fronte del mercato, l’obiettivo è creare un gruppo equilibrato, capace di affrontare la nuova sfida con esperienza e compattezza. La formazione sta lavorando per essere pronta all’esordio ufficiale nel campionato di terza serie.

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Il Desenzano vuole farsi trovare pronto allo storico appuntamento con l’esordio in C. Sul fronte del mercato, l’idea è quella di allestire un gruppo con giocatori che ben conoscono la categoria affiancati allo zoccolo duro che ha conquistato la promozione. Si spiegano in questo senso gli ultimi arrivi, l’attaccante Claudio Santini (‘92) e il centrocampista Alberto De Francesco (‘94) giunti dall’Union Brescia, mentre Kevin Biondi, centrocampista esterno del ‘99, è arrivato dal Livorno. Un terzetto di valore aggiunti a due elementi di spessore, entrambi del ‘94, come il portiere Stefano Minelli e il centrale Tommaso Panelli (già con Gaburro al Rimini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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