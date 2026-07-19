Milinkovic-Savic futuro a sorpresa | scambio fra il Napoli e il club di Premier League

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe trasferirsi dal Napoli al Tottenham in uno scambio con Guglielmo Vicario. La trattativa, secondo fonti, prevede che il portiere serbo passi alla squadra inglese mentre il portiere italiano si unisce al club italiano. La negoziazione tra le due società è in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo.

Vanja Milinkovic-Savic può lasciare il Napoli: il portiere serbo può andare al Tottenham in uno scambio con Guglielmo Vicario, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport. L’operazione risponde a esigenze concrete di entrambi i club. Milinkovic-Savic e il Tottenham: quando lo scambio diventa soluzione. L’estremo difensore serbo non ha mai convinto definitivamente sulla panchina azzurra. Le offerte arrivate sinora—quella dell’Hull City in primis—non hanno soddisfatto le richieste del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, la vera opportunità emerge da Londra: il Tottenham può proporre uno scambio che coinvolge Guglielmo Vicario, portiere italiano già nel mirino della Juventus come alternativa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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