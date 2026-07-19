milano majorino arruola gli stranieri per vincere le primarie di sinistra

Pierfrancesco Majorino ha annunciato di aver coinvolto candidati stranieri nelle liste per le primarie di sinistra. La decisione arriva in un momento di crescente pressione politica, senza correlazioni con il caldo estivo. La mossa mira a rafforzare la propria campagna elettorale, secondo quanto dichiarato, attraverso la partecipazione di candidati provenienti da altri Paesi. La strategia ha suscitato reazioni tra gli altri esponenti politici, senza tuttavia modificare i risultati ufficiali delle primarie.

Pierfrancesco Majorino inizia a sentire la pressione. Le goccioline iniziano a scendere lungo le tempie. E no, il caldo meneghino recentemente scoperto dalla sinistra non c’entra nulla. È un sudore diverso da quello dei bambini ostaggio di scuole con temperature subsahariane. È l’affanno di chi comincia ad aver paura di veder sfumare la candidatura a sindaco di Milano. Quella che il baffo dem brama dal lontano 2016, quando si candidò alle primarie della sinistra e arrivò solo terzo. Da allora Majorino ha cominciato a tessere la sua tela e ora non vuole farsi scippare l’occasione della vita da sotto il naso. Sa di essere il favorito alle primarie ma la concorrenza non manca, anzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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