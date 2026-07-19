Milan Top News rivoluzione sul mercato | la verità su Leão l' annuncio di Rabiot e 3 colpi di scena in uscita

Nella mattinata del 19 luglio 2026, il Milan ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Rabiot, mentre si sono intensificate le trattative per il trasferimento di Leão, che potrebbe lasciare il club. Tre giocatori sono in uscita, con le parti che stanno definendo le modalità di cessione. La società ha confermato l'intenzione di rafforzare la rosa, ma non sono stati divulgati dettagli sui costi o le tempistiche. Le trattative sono ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi.

La domenica mattina del 19 luglio 2026 si apre con una fitta rete di trattative e colpi di scena per il calciomercato del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi, sotto la guida di Rúben Amorim, si trova a dover gestire un delicato equilibrio tra partenze eccellenti, conferme insperate e nuovi innesti mirati per completare la rosa in vista della tournée pre-campionato a Perth. Ecco a voi, dunque, le Top News selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it '. Rabiot si toglie dal mercato: "Riparto dal Milan". La notizia più solida e rassicurante per i tifosi rossoneri arriva direttamente dal fronte francese. Al termine della finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, persa dalla Francia contro l'Inghilterra, Adrien Rabiot ha rotto il silenzio sul suo futuro di club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN, RIVOLUZIONE IN DIFESA: ADDIO TOMORI INÁCIO E DIOMANDE NEL MIRINO

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