Milan Top News | la rivoluzione di Amorim la verità sui colpi dall' Udinese e i botti di agosto
Nella mattinata, il club ha comunicato ufficialmente il cambio di allenatore, con Rúben Amorim che prende il comando. Sono stati annunciati anche dettagli sul mercato, tra cui un trasferimento dall'Udinese e altri acquisti conclusi nel mese di agosto. La società ha fornito informazioni sulle trattative in corso e sui piani per la stagione, senza ulteriori commenti o analisi.
La mattinata in casa rossonera ha delineato con estrema precisione le linee guida del nuovo corso targato Rúben Amorim. Tra ufficialità imminenti, strategie tattiche rivelate in conferenza stampa e clamorosi ribaltoni di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per consegnare al tecnico portoghese una rosa perfettamente plasmata sulle esigenze del suo credo calcistico, il 3-4-2-1. Ecco a voi le Top News della mattina di oggi, giovedì 9 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it '. 1. Le linee guida di Amorim: Pulisic e Saelemaekers a sinistra, chance per i giovani. Nel corso della sua presentazione ufficiale a 'Casa Milan', l'ex tecnico dello Sporting Lisbona ha fornito indicazioni cruciali sulla gestione della rosa attuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
AC Milan have announced Ruben Amorim as their new head coach
Notizie e thread social correlati
Milan Top News: Cardinale cancella il DS, la verità sullo stipendio di Ibra e i due colpi di AmorimIl Milan ha deciso di esonerare il direttore sportivo, segnando un cambiamento importante nella gestione della squadra.
Milan Top News: la verità su van Dijk, l'assalto da 40 milioni di Amorim e il futuro di LiberaliQuesta mattina, il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Van Dijk per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.
Temi più discussi: Amorim Un onore essere al Milan, contiamo su Modric; Khalaili, l'Inter stringe. Il Milan punta su Camarda, sprint Juve-Muharemovic: le top news delle 18; Maxi offerta del Como per Nico Paz, Hien va KO e il Milan ha un nuovo AD: le top news delle 18; Milan Top News: la verità su van Dijk, l'assalto da 40 milioni di Amorim e il futuro di Liberali.
Milan Top News: colpo Gila da 30 milioni, arriva Calvani, assalto a Karetsas e la scelta di Modri? #SempreMilan #ACmilan #Milan - X x.com
Milan, le Top News di calciomercato per la mattina di oggi, mercoledì 8 luglio 2026: il Diavolo ha chiuso per Mario Gila, ora punta K?nstantinos Karetsas facebook
Com'era bella Milano durante l'expo 2015 reddit
Khalaili, l'Inter stringe. Il Milan punta su Camarda, sprint Juve-Muharemovic: le top news delle 18Archiviata l'esperienza in prestito al Lecce - caratterizzata da soli 787 minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia anche a causa di un fastidioso infortunio alla spalla che lo ha tenuto fermo per ... msn.com
Milan, si raffredda Antonio Silva. Vertice Juve-PSG, Juric al Monza: le top news delle 13Gabriel Jesus è molto onesto nell'analizzare il momento che sta vivendo e anche molto sereno per quello che sta facendo in questo momento. tuttomercatoweb.com