Nella mattinata, il club ha comunicato ufficialmente il cambio di allenatore, con Rúben Amorim che prende il comando. Sono stati annunciati anche dettagli sul mercato, tra cui un trasferimento dall'Udinese e altri acquisti conclusi nel mese di agosto. La società ha fornito informazioni sulle trattative in corso e sui piani per la stagione, senza ulteriori commenti o analisi.

La mattinata in casa rossonera ha delineato con estrema precisione le linee guida del nuovo corso targato Rúben Amorim. Tra ufficialità imminenti, strategie tattiche rivelate in conferenza stampa e clamorosi ribaltoni di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per consegnare al tecnico portoghese una rosa perfettamente plasmata sulle esigenze del suo credo calcistico, il 3-4-2-1. Ecco a voi le Top News della mattina di oggi, giovedì 9 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it '. 1. Le linee guida di Amorim: Pulisic e Saelemaekers a sinistra, chance per i giovani. Nel corso della sua presentazione ufficiale a 'Casa Milan', l'ex tecnico dello Sporting Lisbona ha fornito indicazioni cruciali sulla gestione della rosa attuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: la rivoluzione di Amorim, la verità sui colpi dall'Udinese e i botti di agosto

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AC Milan have announced Ruben Amorim as their new head coach

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