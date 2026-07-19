Milan scatta la pulizia totale di Amorim | tutti i giocatori cedibili e la situazione di Bondo
Il Milan ha annunciato che tutti i giocatori sono considerati cedibili, con particolare attenzione a Amorim. La società sta valutando diverse opzioni di mercato, mentre la situazione di Bondo resta da definire. Nel frattempo, sono stati già conclusi gli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, con il ritorno di Luka Modric che sembra imminente. La priorità attuale è concentrata sulle cessioni per fare spazio in rosa.
Dopo aver finalizzato due importanti innesti di spessore per la rosa rossonera — con l'acquisto dell'attaccante Gonçalo Ramos dal PSG e del difensore Mario Gila dalla Lazio, ai quali si aggiungerà presto il ritorno di Luka Modri? — in questa specifica fase del calciomercato estivo il Milan è interamente concentrato sul capitolo cessioni. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è trovare rapidamente acquirenti per tutti quegli elementi che non rientrano più nei piani tecnici del nuovo allenatore, Rúben Amorim. Da Tomori a Musah: l'asse caldo con l'Inghilterra. I nomi più caldi in uscita rimangono quelli legati alla Premier League.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
COME GIOCHERÀ IL MILAN DI AMORIM | Analisi completa e studio caratteristiche giocatori e funzioni
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Milan, rivoluzione totale: l'elenco dei giocatori cedibili reparto per reparto. In attacco due nodi
Milan, la lista dei cedibili: quelli che non sono nei piani di Amorim, quanto costano e chi li vuoleIl Milan ha iniziato a definire una lista di calciatori che potrebbero lasciare il club durante la sessione di mercato estiva.