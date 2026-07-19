Milan scatta la pulizia totale di Amorim | tutti i giocatori cedibili e la situazione di Bondo

Notizia in breve

Il Milan ha annunciato che tutti i giocatori sono considerati cedibili, con particolare attenzione a Amorim. La società sta valutando diverse opzioni di mercato, mentre la situazione di Bondo resta da definire. Nel frattempo, sono stati già conclusi gli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, con il ritorno di Luka Modric che sembra imminente. La priorità attuale è concentrata sulle cessioni per fare spazio in rosa.