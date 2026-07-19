Milan scatta la pulizia totale di Amorim | tutti i giocatori cedibili e la situazione di Bondo

Da pianetamilan.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha annunciato che tutti i giocatori sono considerati cedibili, con particolare attenzione a Amorim. La società sta valutando diverse opzioni di mercato, mentre la situazione di Bondo resta da definire. Nel frattempo, sono stati già conclusi gli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, con il ritorno di Luka Modric che sembra imminente. La priorità attuale è concentrata sulle cessioni per fare spazio in rosa.

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Dopo aver finalizzato due importanti innesti di spessore per la rosa rossonera — con l'acquisto dell'attaccante Gonçalo Ramos dal PSG e del difensore Mario Gila dalla Lazio, ai quali si aggiungerà presto il ritorno di Luka Modri? — in questa specifica fase del calciomercato estivo il Milan è interamente concentrato sul capitolo cessioni. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è trovare rapidamente acquirenti per tutti quegli elementi che non rientrano più nei piani tecnici del nuovo allenatore, Rúben Amorim. Da Tomori a Musah: l'asse caldo con l'Inghilterra. I nomi più caldi in uscita rimangono quelli legati alla Premier League.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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