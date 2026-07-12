Milan rivoluzione totale | l' elenco dei giocatori cedibili reparto per reparto In attacco due nodi
Il club ha reso noto un elenco di giocatori cedibili, suddivisi per reparto. In attacco, ci sono due punti critici ancora da definire, mentre in difesa si segnalano diversi profili che potrebbero essere venduti. I portieri attualmente sono confermati, con Maignan, Terracciano e Torriani ancora in rosa. La situazione di Tomori, difensore, rimane in bilico. La rosa potrebbe subire modifiche significative in vista della prossima stagione.
La situazione della difesa e il futuro di Tomori. Come scrive Tuttosport, i portieri sono saldi (Maignan, Terracciano e Torriani), mentre in difesa ci sono diversi profili che potrebbero partire. Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, David Odogu e Pervis Estupiñán. Questi sono i giocatori che potrebbero essere ceduti nel reparto arretrato. Non ci sono per ora voci su Terracciano, Odogu ed Estupiñán, mentre Tomori potrebbe avere mercato in Premier League e sarebbe seguito di nuovo dalla Juventus. Chi è in bilico in mediana? IN MEDIANA TANTI IN BILICO Secondo il quotidiano il tema a centrocampo è più corposo: cinque sono i profili che sarebbero in bilico e con un futuro tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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