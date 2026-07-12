Milan rivoluzione totale | l' elenco dei giocatori cedibili reparto per reparto In attacco due nodi

La situazione della difesa e il futuro di Tomori. Come scrive Tuttosport, i portieri sono saldi (Maignan, Terracciano e Torriani), mentre in difesa ci sono diversi profili che potrebbero partire. Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, David Odogu e Pervis Estupiñán. Questi sono i giocatori che potrebbero essere ceduti nel reparto arretrato. Non ci sono per ora voci su Terracciano, Odogu ed Estupiñán, mentre Tomori potrebbe avere mercato in Premier League e sarebbe seguito di nuovo dalla Juventus. Chi è in bilico in mediana? IN MEDIANA TANTI IN BILICO Secondo il quotidiano il tema a centrocampo è più corposo: cinque sono i profili che sarebbero in bilico e con un futuro tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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