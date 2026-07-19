Emmanuel Petit ha commentato la sostituzione di Rabiot durante la partita di qualificazione, affermando che avrebbe preferito lasciarlo in campo. La discussione nasce dopo l'eliminazione della Francia dal Mondiale, avvenuta a causa della sconfitta contro la Spagna. Petit ha espresso il suo punto di vista sulla scelta tecnica, senza aggiungere altri dettagli. La discussione sulla gestione dei giocatori in nazionale continua a essere al centro delle attenzioni.

L'eliminazione della Francia dal Mondiale a causa della Spagna continua a far discuter. Questa volta a parlare è stato Emmanuel Petit. L'ex centrocampista dei Bleus, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, non ha usato giri di parole per criticare la gestione di Deschamps, concentrandosi su una scelta in particolare: la sostituzione del centrocampista del Milan Adrien Rabiot. Milan, senti Petit: "Non avrei tolto Rabiot". L'ex centrocampista bianconero, infatti, è stato sostituito a causa del cartellino giallo rimediato a pochi minuti dall'inizio della gara. Una spiegazione che però non ha convinto Petit. Quest'ultimo ha infatti espresso fortissime perplessità sulla lettura della partita da parte del CT, sottolineando che Rabiot stava facendo una bellissima partita:. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Petit sulla sostituzione di Rabiot in Nazionale: "Lo avrei lasciato in campo"

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