Milan parla Bonanni | Io punto su Amorim dai rossoneri ci si aspetta di più

Il Milan ha iniziato gli allenamenti in vista della stagione 2026-2027, segnando l'inizio della gestione di Ruben Amorim come nuovo allenatore. Durante una dichiarazione, Bonanni ha affermato di puntare su Amorim e ha detto che ci si aspetta di più dai rossoneri rispetto alle stagioni precedenti. La sessione di allenamento si è svolta lunedì, segnando l'avvio ufficiale della nuova era del club.

E' partita ufficialmente la nuova era del Milan. Con il raduno di lunedì sono iniziati gli allenamenti in vista della stagione 2026-2027, la prima affidata alla gestione di Ruben Amorim. L'allenatore portoghese, voluto fortemente da Cardinale, ha una missione: riportare il Milan ai vertici, sia in Italia che in Europa, dopo le brutte stagioni degli ultimi anni. Milan, Bonanni: "Milan squadra da cui ci si aspetta di più". Le prime sedute di allenamento saranno cruciali per capire chi potrà essere inserito nello scacchiere tattico del tecnico lusitano. L'obiettivo del club, inoltre, è regalare all'allenatore ulteriori nuovi innesti: Ramos e Gila non bastano, Amorim chiede altre pedine, proprio per questo si sta monitorando la situazione di Lucumì del Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan, le prime parole di Ruben Amorim da allenatore rossonero

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