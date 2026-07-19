Il mercato del Milan resta al centro dell’attenzione, con l’attenzione rivolta alle possibili uscite e alle conferme di giocatori chiave. Tra questi, si discute della permanenza di Rabiot, che potrebbe mantenere il ruolo di mediano principale anche con il nuovo allenatore. Intanto, circolano voci di mercato su Koopmeiners, con l’indiscrezione di un interesse da parte del club. La società è impegnata a definire le strategie per rinforzare la rosa e gestire le partenze.

Si continua a parlare del mercato del Milan: i rossoneri devono pensare alle uscite ( qui tutti i nomi ), ma anche a confermare giocatori importanti come Adrien Rabiot, pilastro del Milan che dovrebbe essere il perno della mediana anche con Amorim in panchina. Proprio del mercato del Milan ha parlato il giornalista Orazio Accomando. promowebapp La rivelazione di Orazio Accomando su Koopmeiners. Ecco l'estratto dal canale YouTube di Carlo Pellegatti: > "Mi risultano tanti sondaggi e poche trattative. Qualora dovesse essere ceduto Adrien Rabiot, occhio alla suggestione Teun Koopmeiners dalla Juventus, mi hanno fatto il suo nome come sondaggio, anche se io ci credo poco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, occhio al nome di Koopmeiners: Accomando lancia l'indiscrezione di mercato

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